Lettland ruft erneut Corona-Notstand aus

Written by: Redaktion (dpa)

Die Bevölkerung nimmt an einem Protest gegen die COVID-19-Beschränkungen im Saeima-Gebäude in Riga, Lettland, teil. Foto: epa/Toms Kalnins

RIGA: Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus ruft Lettland zum zweiten Mal den Notstand aus. Die Regierung in Riga erklärte am Freitag einen rund einmonatigen Ausnahmezustand in dem baltischen EU-Land vom 9. November bis 6. Dezember. «Wenn wir nicht entschlossen und sofort handeln, besteht die Gefahr, dass wir jegliche Möglichkeit verlieren, die Pandemie zu kontrollieren», sagte Ministerpräsident Krisjanis Karins.

Gastronomische Betriebe dürfen damit von Montag an nur noch außer Haus verkaufen, Freizeit-, Unterhaltungs- und Sportstätten müssen ihre Türen weitgehend schließen und Veranstaltungen und Versammlungen an öffentlichen Orten sind untersagt. Bei privaten Veranstaltungen dürfen sich nur noch bis zu 10 Personen versammeln.

Kulturstätten und der Einzelhandel dürfen ihre Arbeit während des Notstands unter teils eingeschränkten Öffnungszeiten fortsetzen. Sie müssen dabei aber sicherstellen, dass für jeden Besucher eine Fläche von 10 Quadratmetern zur Verfügung steht und Abstandsregeln gelten. In Geschäften und an Verkaufsstellen gilt zudem eine Maskenpflicht.

Die Beschränkungen zielten nach Angaben von Gesundheitsministerin Ilze Vinkele darauf, die Anzahl der Kontakte unter der Bevölkerung zu verringern. Dies sei der wirksamste Mechanismus, um die Ausbreitung des Virus zu verringern.

Der Notstand wurde laut Karins von der Regierung nach Beratungen mit Gesundheitsexperten einstimmig beschlossen. Staatspräsident Egils Levits bezeichnete die Entscheidung, gegen die es einen Protest vor dem Regierungsgebäude gab, als «notwendig und richtig». Zur Eindämmung der Pandemie hatte die lettische Regierung bereits Mitte März frühzeitig einen Notstand ausgerufen, der zum 10. Juni auslief.

Lettland mit seinen knapp 1,9 Millionen Einwohnern war von der ersten Corona-Welle im Frühjahr nur wenig betroffen, verzeichnete aber im Herbst einen rasanten Anstieg der Infektionsraten. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung in dem Baltenstaat aktuell aber besser als in Deutschland. Seit Beginn der Pandemie wurden in Lettland knapp 7500 Corona-Infektionen erfasst.