Lettische Polizei und Rettungskräfte üben Anti-Terror-Einsatz

RIGA (dpa) - In Lettland haben sich Sicherheitskräfte mit einer großangelegten Übung auf den Krisenfall einer Fahrzeugattacke vorbereitet.

Knapp 300 Vertreter von Polizei und Rettungskräften nahmen am Donnerstag in Riga an der jährlichen Sicherheitsübung der lettischen Sicherheitspolizei teil. Durchgespielt wurde ein Szenario, in dem ein Terrorist mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge fährt. Basiert habe es auf einer Analyse der Terroranschläge in Europa in den vergangenen Jahren, sagte ein Sprecher der Sicherheitspolizei. Eine erhöhte Terrorgefahr besteht in Lettland nach Einschätzung der Behörden derzeit jedoch nicht..