Written by: Redaktion DER FARANG | 25/12/2019

Die defensiven Mittelfeldspieler Diego Demme und Konrad Laimer sehen ihr Team von Herbstmeister RB Leipzig auch wegen des Überwinterns in drei Wettbewerben so gut wie noch nie. «Die erste Saison in der Bundesliga war ja auch richtig stark», sagte der 28 Jahre alte Demme, der seit Drittligazeiten bei Leipzig ist, der «Bild»-Zeitung (Dienstag). «Aber klar, in Champions League und Pokal sind wir auch noch gut dabei. Deshalb glaube ich schon, dass wir das beste RB sind, was es die letzten Jahre gab.»

Die Sachsen hatten die Hinrunde der Fußball-Bundesliga erstmals auf dem Spitzenplatz beendet und sind zudem noch in den Achtelfinals des DFB-Pokals und der Königsklasse dabei. Im nationalen Cup tritt das Team von Trainer Julian Nagelsmann bei Eintracht Frankfurt an, international geht es im ersten Champions-League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte gegen Tottenham Hotspur.

«Ich glaube, dass wir es die ersten beiden Jahre nicht so gut geschafft haben, in allen drei Wettbewerben zu performen», sagte der 22-jährige Österreicher Laimer. «Dieses Jahr schaffen wir es, gut mit dem Drei-Tages-Rhythmus umzugehen.» Das liege auch daran, dass man nicht mehr die Fehler mache, die man vielleicht noch in den letzten Jahren gemacht habe. «Wir kennen uns alle schon sehr lange. Auch das hilft einer Mannschaft», erklärte Laimer.