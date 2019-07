Leichtflugzeug rammt Haus in Tschetschenien

GROSNY (dpa) - In die Fassade eines Einfamilienhauses ist ein Leichtflugzeug in Tschetschenien im Nordkaukasus gekracht.

Der Pilot habe bei einem Routineflug in der russischen Teilrepublik mit einem Flügel eine Stromleitung gestreift und die Kontrolle über die Maschine verloren, meldete die Agentur Ria Nowosti am Dienstag unter Berufung auf die lokalen Behörden. Der Pilot und vier Hausbewohner seien verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Es bestehe keine Lebensgefahr. Die Maschine sei für Landwirtschaftsarbeiten eingesetzt worden, hieß es.