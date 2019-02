Leiche von verunglÃ¼cktem FuÃŸballer Sala in Argentinien eingetroffen

BUENOS AIRES (dpa) - Die Leiche des bei einem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal verunglückten Fußballprofis Emiliano Sala ist in seiner Heimat Argentinien eingetroffen.

Der Sarg kam am Freitag mit einer Maschine der Fluggesellschaft British Airways in der Hauptstadt Buenos Aires an, wie die Zeitung «La Nación» berichtete. Später sollte die Leiche in Salas Heimatdorf Progreso in der nordöstlichen Provinz Santa Fe gebracht werden, wo an diesem Samstag die Trauerfeier stattfindet.

Der 28-Jährige war am 21. Januar beim Flug von Frankreich nach Wales mit einer Propellermaschine über dem Ärmelkanal abgestürzt. Der zuvor für den FC Nantes aktive Fußballer war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City. Nach fast zweiwöchiger Suche wurde das Flugzeug am Meeresgrund entdeckt. Laut der Obduktion starb Sala an Verletzungen am Kopf und am Rumpf.