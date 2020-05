Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.20

Leiche eines Ausländers trieb nahe der Koh Pada im Meer KRABI: Die nackte Leiche eines nicht identifizierten Ausländers mit Blumentätowierungen auf dem linken Arm wurde im Meer nahe der Koh Pada vor der Küste der Provinz Krabi gefunden.

Die Leiche trieb etwa eine Seemeile nordwestlich der Insel im Meer, teilte Capt. Sanya Kaewnui mit, stellvertretender Untersuchungsleiter der Polizeistation Ao Nang. Das Alter des Westlers wird auf 40 bis 50 Jahre geschätzt, er war etwa 180 cm groß und hatte eine Glatze. Er soll drei bis fünf Tage vor Entdeckung der Leiche gestorben sein. Die Polizei fand keine Blutergüsse an der Leiche. Auf seinem linken Arm befanden sich Blumentattoos und in seinem linken Ohr ein silberner Ohrring. Die Ermittler vermuten, dass der Mann vor dem Schwimmen seine Kleider ausgezogen haben könnte und vom Sturm abgetrieben wurde. Der Leichnam wurde zur Obduktion in ein Krankenhaus gebracht. Die Behörden suchen nach Freunden oder Verwandten des Mannes. Polizeidienststellen in den umliegenden Gebieten werden kontaktiert, ob eine Vermisstenanzeige vorliegt.