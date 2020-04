Written by: Björn Jahner | 11/04/2020

HUA HIN: Der ausgerufene nationale Notstand erlaubt es neben der Regierung in Bangkok auch den Provinzgouverneuren, eigenständige Anweisungen im Krisenfall zu erteilen, weshalb die getroffenen Auflagen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 von Provinz zu Provinz unterschiedlich ausfallen können. Nachfolgende COVID-19-Maßnahmen und -Beschränkungen wurden für die Provinz Prachuap Khiri Khan getroffen, zu der auch Hua Hin gehört:

• Die Songkran-Feiertage vom 13. bis 15. April werden verschoben.

• Geschlossen sind: Boxstadien, Boxschulen, Einkaufszentren, Vergnügungsparks, Bowlingbahnen, E-Gaming-Shops und Internetcafés, Schönheitskliniken, Tattoo-Studios, Golfplätze (einschl. Golf Driving Ranges), Ausstellungs- und Kongresszentren, Kinos und Theater, Bars, Pubs und Nachtclubs, Schwimmbäder oder ähnliche Einrichtungen, Spas, Haustier-Spas und dergleichen, Sportstadien und Fitnessstudios. Ausnahmen: Gastronomiebetriebe, die Speisen zum Mitnehmen oder einen Lieferservice anbieten. Supermärkte und Lebensmittelmärkte. Drogerien sowie Geschäfte, in denen lebensnotwendige Artikel verkauft werden und Minimärkte wie 7-Eleven, FamilyMart etc.

• Speise-/ Bewirtungsverbot in Cafés, Restaurants und Geschäften. Es dürfen nur Speisen zum Mitnehmen oder Lieferservice angeboten werden. Hotelrestaurants etc. dürfen nur ihre eigenen Gäste bedienen.

• Versammlungsverbot in der Öffentlichkeit, auch gemeinsames Essen und Trinken am Strand und in Parks ist strengstens verboten.

• Schließung aller Bildungseinrichtungen, einschließlich Nachhilfezentren, Kindergärten und internationale Schulen.

• Veranstaltungsverbot, einschließlich Konzerte, sportlichen Aktivitäten und Messen.

• Geschäftssitzungen müssen per Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden.

• Orten mit hohem Publikumsverkehr wie Märkten, Regierungsstellen und öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen, Gesundheitskontrollpunkte zum Temperatur-Screening der Kunden einzurichten sowie Möglichkeiten zum Händewaschen oder -desinfizieren.

• In der Öffentlichkeit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

• Sowohl die lokalen Behörden als auch die Bezirksregis­terämter sind vorübergehend geschlossen, unter Ausnahme der Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden sowie ID-Cards für thailändische Staatsbürger.

• Branchen, die geöffnet haben dürfen: Banken und Finanzinstitute, Hotels und Herbergen, Tankstellen, Lieferservice-Anbieter, Regierungsbehörden, Geldautomaten, Krankenhäuser und Kliniken, Tierärzte, Apotheken, Fabriken und Postdienste.

Die Behörden haben die Befugnis, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Bewegungen von Personen mit COVID-19-Verdacht mindestens 14 Tage lang zu überwachen und unter Quarantäne zu stellen.

Aktualisierte Informationen zur COVID-19-Situation erfährt man auf der Webseite des Department of Disease Control auf der Facebookseite vom Büro zur Überwachung der Virussituation von COVID-19 des Bezirks Hua Hin (Anti Covid-19 Hua Hin), über die TV-Kanäle des National Broadcasting Service of Thailand (NBT), über die Radiokanäle der Broadcasting Station of Thailand, dem Radiosender FM 102,25 MHz (von 14.00–15.00 Uhr) sowie über die COVID-19-Hotline 1111 (24 Stunden besetzt).

Shopping Malls eingeschränkt geöffnet

Sowohl im Blúport (im Bild) als auch im Market Village erfolgt an den Eingängen ein Temperatur-Screening. Foto: Blúport Hua Hin

Im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19 haben Hua Hins Einkaufszentren bis zum 30. April 2020 geschlossen. Von der Schließung ausgenommen sind jedoch in beiden Einkaufszentren Filialen mit Artikeln des alltäglichen Bedarfs und Gastronomiebetriebe, die Speisen zum Mitnehmen oder einen Lieferservice anbieten:

Blúport Hua Hin Resort Mall: Gourmet Market, Food Hall und Food Court (nur Abholung), Apotheken, Restaurants (nur Abholung & Lieferung), lebensnotwendige Produkte, Banken sowie AIS und True (Mobilfunk). Öffnungszeiten: Täglich von 10.00–20.00 Uhr. Infos: Blúport Hua Hin.

Market Village Hua Hin: Restaurantzone (nur Abholung & Lieferung), Tesco Lotus (Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs), Apothekenzone (einschließlich Watsons, Boots), Street Food Market (nur Mitnahme), Banken, Mobilfunkanbieter. Öffnungszeiten: Täglich von 10.30–19.00 Uhr. Infos: Hua Hin Market Village.