Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.19

SOFIA (dpa) - In Bulgariens Atomkraftwerk Kosloduj im Nordwesten des EU-Landes darf noch ein Meiler zehn weitere Jahre in Betrieb bleiben.

Eine entsprechende Lizenz der bulgarischen Atom-Aufsichtsbehörde erhielt am Dienstag in Sofia der Exekutivdirektor von Kosloduj, Nasko Michow. Angesichts mehr als 200 unternommener Maßnahmen könne der Reaktor an der Grenze zu Rumänien weitere 30 Jahre «völlig gefahrlos» operieren, versicherte Michow nach einem Bericht der Nachrichtenagentur BTA. Die Lizenz könne künftig um weitere zehn Jahre verlängert werden.

Die Laufzeit des anderen 1.000-Megawatt-Reaktors in dem Kernkraftwerk sowjetischer Bauart an der Donau war bereits im November 2017 um zehn weitere Jahre ausgedehnt worden. Mit der Verlängerung der Betriebszeit beider Atommeiler habe die bulgarische Regierung nun eine der wichtigsten Prioritäten im Energiesektor umgesetzt, sagte Energieministerin Temenuschka Petkowa.

«Die Lizenzerteilung beweist, dass das AKW Kosloduj unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards arbeitet», betonte die Ministerin. Vier kleinere 440-Megawatt-Meiler waren in Kosloduj wegen Sicherheitsbedenken vor dem EU-Beitritt Bulgariens 2007 abgeschaltet worden.

Das EU-Land will auch ein zweites Atomkraftwerk nahe dem Donaustädtchen Belene bauen lassen. Das ursprüngliche Projekt mit Russland war aus Kostengründen 2012 von der bulgarischen Regierung gestoppt worden. Sieben Unternehmen, unter anderen aus China und Russland, sind jetzt nach Informationen des Energieministeriums an einer Beteiligung am Belene-Projekt interessiert.