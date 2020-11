Laufen in der Mozartstadt: Darts-Duo heiß aufs WM-Achtelfinale

Written by: Redaktion (dpa) | 07/11/2020

SALZBURG: Ein gemeinsamer Lauf durch die Mozartstadt und dann schnell zurück in die Darts-Halle: Das deutsche Duo Gabriel Clemens und Max Hopp peilt bei der Team-Weltmeisterschaft in Salzburg den Einzug ins Viertelfinale an. «Die Form ist sehr gut. Wir sind aber noch weit weg, den Titel zu gewinnen. Wir haben noch einen harten Job zu erledigen», sagte Hopp nach dem überzeugenden 5:0-Sieg über Finnland am Freitagabend. Auch gegen Außenseiter Griechenland ist das deutsche Team am Samstag (ab 19.00 Uhr/DAZN) klarer Favorit. «Griechenland ist jetzt entscheidend», meinte Clemens.

Auf Experten-Meinungen, wonach Deutschland statt England oder Wales in Salzburg sogar der Top-Favorit sei, wollte vor allem «The German Giant», wie Clemens genannt wird, nicht zu viel geben. «Davon können wir uns auch nichts kaufen», stellte er klar. Hopp betonte, er sehe die Niederlande um Primus Michael van Gerwen und Wales um Gerwyn Price «einen Ticken vorher». Zum Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden könnte es frühestens am Sonntag im Viertelfinale kommen.