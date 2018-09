Von: Björn Jahner | 01.09.18

PATTAYA: In Folge des rapiden Anstiegs der Zahlen von an Dengue-Fieber erkrankten Personen in der Provinz Chonburi, wurden nach Pattaya auch auf Koh Larn Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung der tagaktiven Asiatischen Tigermücke (Aedes) zu verhindern, die das Dengue-Virus überträgt.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden auf die bei Tages­ausflüglern beliebte Badeinsel entsandt, um in den Straßen großflächig chemische Larvizide zu versprühen, die die Anzahl der Larven und somit indirekt die Anzahl der krankheitsübertragenden Mücken verringern. Aus der Provinz Chonburi wurden in diesem Jahr gemäß dem Gesundheitsamt Banglamung bereits 46.000 Fälle von Dengue-Fieber gemeldet. Es sind höhere Fallzahlen als bei der letzten Zählung im Jahr 2015 mit insgesamt 35.000 Fällen. Bis Ende des Jahres werden in Chonburi rund 50.000 Erkrankungen erwartet. In der Provinz werden die meisten Erkrankungen von der Insel Si Chang gemeldet, dann folgen Ban Bung, Banglamung und Pattaya. Meist zeigen sich bei einer Infektion grippeähnliche Symptome. Eine Impfung gibt es nicht. Als Mückenschutz empfiehlt sich ein Mittel mit dem Wirkstoff DEET (Diethyltoluamid).