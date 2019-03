Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.19

Foto: The Nation

SAMUT PRAKAN: Die Kriminalpolizei hat am Donnerstag einen Ladyboy verhaftet, weil er Teenager dazu überredet hatte, vor der Webcam zu masturbieren und diese Videoclips verkaufte.

Gegen den 20-Jährigen hatte das Provinzgericht Samut Prakan einen Haftbefehl ausgestellt. Eltern eines Jungen hatten bei der Kriminalpolizei berichtet, der Ladyboy habe Videoclips von ihrem Sohn über einen Twitter-Account an Homosexuelle verkauft. Die Polizei leitete eine verdeckte Operation ein. Ein Beamter gab an, Videos von zwei Jungen für 300 Baht kaufen zu wollen. Nachdem der Ladyboy dem Polizisten Links zu zwei Videos geschickt hatte, wurde er in seinem Haus festgenommen. Er hatte die Videoclips für 150 bis 450 Baht verkauft.