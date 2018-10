PATTAYA: Ein Ladyboy hat einem australischen Touristen Bargeld und Reiseschecks über 125.000 Baht gestohlen.

Der 30-Jährige wurde inzwischen festgenommen. Der Australier hatte den Ladyboy am letzten Sonntag mit auf sein Zimmer in Südpattaya genommen. Als der 71-Jährige am nächsten Morgen aufwachte, waren mit seinem nächtlichen Gast 2.500 australische Dollar, 35.000 Baht und Reiseschecks von American Express über 1.000 US-Dollar verschwunden. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einer vom Ladyboy gemieteten Unterkunft. Wie Polizeichef Oberst Apichai Kroppetch berichtete, hatte der Verhaftete das erbeutete Geld bereits an Familie und Freunde verschenkt. Sie sollen ihm in Notzeiten geholfen haben, sagte er aus. Der Ladyboy hat bereits zehn Vorstrafen wegen Drogenkonsums. Pattaya Online News berichtet auf Facebook in einem Video von der Tat.