Lady Gaga und Ariana Grande veröffentlichen Song «Rain on Me»

Written by: Redaktion (dpa) | 24/05/2020

LOS ANGELES/BERLIN: Lady Gaga und Ariana Grande haben gemeinsam einen Song aufgenommen. Nun können ihn auch die Fans der beiden Pop-Stars hören und das Video zu «Rain on Me» sehen.

Latex-Outfits und viel Regen: Die US-Sängerinnen Lady Gaga (34) und Ariana Grande (26) haben ihr gemeinsames Lied mit dem Titel «Rain on Me» veröffentlicht. Am Freitag (Ortszeit) stellten die Pop-Stars auch das dreiminütige Video zu der Single ins Netz. Bei strömendem Regen tanzen die Stars in pinken und schwarzen Latex-Outfits mit einem Backup-Ensemble vor einem düsteren, futuristischen Hintergrund. Filmemacher Robert Rodriguez, der Lady Gaga schon für die Filme «Sin City 2: A Dame to Kill For» und «Machete Kills» vor die Kamera holte, führte bei dem Video Regie.

Auf Twitter bekundeten beide Sängerinnen zuvor ihre Bewunderung und tiefe Verbundenheit füreinander. «Ich liebe dich, Lady Gaga, du tolle Superfrau», schrieb Grande. «Ich liebe dich wegen deiner Stärke und deiner Freundschaft», postete Lady Gaga an die Adresse von Grande.

Der Song «Rain on Me» ist die zweite Single von Lady Gagas neuem Album «Chromatica», das am 29. Mai auf den Markt kommen soll. Eigentlich sollte es schon im April veröffentlicht werden. Wegen der Corona-Pandemie entschied sich die Künstlerin aber dazu, das Erscheinungsdatum zu verschieben. «Es fühlt sich für mich nicht richtig an, dieses Album zu veröffentlichen», schrieb sie damals.

Den Song «Stupid Love» hatte sie bereits im Februar als Single veröffentlich. Unter den Titeln ihres sechsten Albums sind auch gemeinsame Songs mit Elton John («Sine From Above») und der südkoreanischen Girlgroup Blackpink («Sour Candy»). Zuletzt hatte Lady Gaga, die eigentlich Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, 2016 das Album «Joanne» herausgebracht.

Für Ariana Grande ist es die bereits zweite Kooperation innerhalb weniger Wochen. Erst kürzlich veröffentlichte die Sängerin gemeinsam mit Justin Bieber den Quarantäne-Hit «Stuck with U». Der Song landete weltweit auf Platz eins der Single-Charts.