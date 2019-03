Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.19

MINSK (dpa) - Österreich setzt ein Zeichen der weiteren diplomatischen Wiederannäherung zwischen der EU und dem autoritär regierten Weißrussland. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte am Freitag in Minsk, dass er sich auf einen Besuch von Präsident Alexander Lukaschenko innerhalb des nächsten halben Jahres in Wien freue.

Wie das Präsidialamt in Minsk mitteilte, zeigte sich Lukaschenko dankbar dafür, dass Kurz auch als Kanzler das Land weiter besuche. «Sie sind für uns immer ein willkommener Gast. Sie hatten nie Angst davor, nach Belarus zu kommen, und wir schätzen das sehr», sagte Lukaschenko, der als «letzter Diktator Europas» gilt.

Weißrussland ist das letzte Land in Europa, das ungeachtet internationaler Kritik noch die Todesstrafe vollstreckt - viermal im vergangenen Jahr.

Lukaschenko lobte die engen Beziehungen mit Österreich, die bis in die Zeiten der Sowjetunion zurückreichten. Sie seien aber ausbaufähig. Lukaschenkos Besuch in Wien soll dem Ausbau der Beziehungen helfen, wie Kurz dem Präsidialamt zufolge sagte.

«Mir scheint, Sie haben einen sehr guten, richtigen Weg der Annäherung an die Europäische Union gefunden, ohne dabei Ihre Partnerschaft mit Russland zu zerbrechen», sagte Kurz der Mitteilung zufolge. Er meinte, dass es möglich sein sollte, nach Westen und nach Osten gute Beziehungen aufzubauen. «Das betrifft nicht nur Ihr Land, sondern auch andere Staaten in der Region», sagte er. Die Ukraine beispielsweise hat ihre Beziehungen mit Russland weitgehend abgebrochen und einen strikten EU-Kurs eingeschlagen.

Zwischen 2004 und 2016 waren verschiedene EU-Sanktionen gegen Weißrussland in Kraft. Die meisten wurden 2016 aufgehoben. Wegen Lukaschenkos Vermittlerrolle im Ukraine-Konflikt und nach der Freilassung politischer Gefangener verbesserten sich die Beziehungen zwischen Weißrussland und der EU.