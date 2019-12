Written by: Redaktion DER FARANG | 21/12/2019

WIEN (dpa) - Das Kunsthistorische Museum in Wien (KHM) wird weiter von Sabine Haag geleitet.



Österreichs Kunstminister Alexander Schallenberg verlängerte am Freitag ihren Vertrag ab Januar 2020 um fünf Jahre. Die 57-jährige Kunsthistorikerin leitet den Museumsverband, zu dem auch das Theatermuseum und das Weltmuseum in Wien gehören, seit 2009. «Das Kunsthistorische Museum hat damit eine Leitung, die in der Lage ist, dieses Herzstück der österreichischen Museumslandschaft nach einigen turbulenten Monaten wieder in ruhige Gewässer zu führen», sagte Schallenberg.

Zwischenzeitlich war der Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, ab 2020 als neuer Chef vorgesehen. Schmidt hatte aber im Oktober 2019 überraschend abgesagt. Daher musste der Posten neu ausgeschrieben werden. Neben Haag hatten sich sieben weitere Kandidaten um den Posten beworben. Das 1891 von Kaiser Franz Joseph I. eröffnete KHM zeigt die wertvollsten Gemälde und andere Sammlerstücke der Dynastie der Habsburger. Der Museumsverband kam 2018 auf rund 1,75 Millionen Besucher.