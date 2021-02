Kulturerbe-Ranking. 5. Platz für Thailand

Von: Björn Jahner | 28.02.21

BANGKOK: Thailand hat in einem aktuellen Länder-Ranking des US-amerikanischen Magazins CEOWORLD um den Einfluss des Kulturerbes 2021 den fünften Platz beleg.

CEOWORLD schreibt: „Wenn wir über Länder sprechen, die reich an kulturellem Erbe sind, ist der erste Name, der uns in den Sinn kommt, Thailand. (…) Es gibt unzählige Orte im ganzen Land, in denen die Ursprünglichkeit des dörflichen Lebens, die Einflüsse lokaler Traditionen und das kulturelle Erbe allgegenwärtig sind. Von Sukhothai, Ayut­thaya bis Ban Chiang – Die Besucher strömen zu diesen Orten, um die alte Geschichte der thailändischen Kultur zu erleben.“ Zur Ermittlung der Rangliste wurden 165 Länder anhand von neun Kriterien analysiert: Architektur, künstlerisches Erbe, Mode, Essen, Musik, Literatur, Geschichte, kulturelle Attraktionen und kulturelle Zugänglichkeit. Das Magazin ist der Meinung, dass nicht wirtschaftliche, politische oder militärische Macht, sondern das reiche kulturelle Erbe dieser Länder den größten Einfluss auf die Welt hat.