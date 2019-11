PATTAYA: Für Liebhaber von frisch zubereitetem Meeresgetier und leckerem Street Food zum kleinen Preis ist sie der kulinarische Höhepunkt des Jahres: die Naklua Walking Street, die diesmal mit dem Beinamen „Walk & Eat Festival“ ausgerichtet wird, der das gebotene Programm nicht hätte besser auf den Punkt bringen können.

Wie bereits in den Vorjahren wird die Naklua Road ab der Polizeibox am Lan-Pho-Park bis zur Naklua Bridge wieder komplett für den Verkehr gesperrt, um eine verkehrsfreie Flanier- und Schlemmermeile zu schaffen, die durch das ganze historische Fischerdorf mit seinen charakteristischen, alten Holzhäusern führt, die man in dieser Form in Pattaya nur in Naklua findet. Geboten wird ein beachtliches Angebot an thailändischen Speisen und Desserts. Mit abwechslungsreichen Aufführungen traditioneller Thai-Tänze, Kampfsportdarbietungen, Konzerten thailändischer Musiker und vielen weiteren Höhepunkten wird den Besuchern ein kulturelles und unterhaltsames Rahmenprogramm geboten. Als Publikumsmagnet erweist sich jedes Jahr der Biergarten auf Zeit auf der Naklua Bridge. Er zeichnet sich durch seine romantische Lage am und über dem Wasser aus und verfügt auch über eine Bühne mit Livemusik. Die Naklua Walking Street findet ab dem 14. Dezember bis Ende Januar immer samstags und sonntags von 16 bis 22 Uhr statt. Weitere Auskünfte erhält man vom Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337, das rund um die Uhr besetzt ist.