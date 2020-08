Künstliche Intelligenz

Von: Ce-eff Krüger | 08.08.20

Sie macht mir Angst. Noch geht es nur um fahrerlose Autos. Aber das ist ja erst der Anfang. Noch ist diese Technik nicht ausgereift, da sie von Hackern außer Kraft gesetzt werden kann. Aber die Wissenschaft schläft nicht, und bekanntlich macht der Mensch alles zu dem er fähig ist.

Was kommt noch alles auf uns zu? Wann werden wir Opfer der künstlichen Intelligenz? Kann es sein, dass sie irgendwann uns und die Welt beherrscht? Werden die Zauberlehrlinge, wenn der alte Hexenmeister nicht aufpasst, eines Tages die Büchse der Pandora öffnen? Es ist denkbar. Und was Menschen denken werden sie auch ausprobieren, selbst auf die Gefahr hin, dass sie selbst Opfer ihrer eigenen Erfindung werden, die uns alle mitreißt. Ich fürchte, diese Entwicklung lässt sich kaum aufhalten. Aus dem Meerestier wurde das Landtier, aus dem Landtier der Mensch, aus dem Mensch der Autofahrer, der zum Drohnentier mutiert. Bis der Erdverkehr in die Luft verlagert wird, dürfte es noch etwas dauern, aber nur eine Frage der Zeit. Es wird zur Normalität: Per Lufttaxi nach Malle, na und? Auf dem Mond finden bereits erste nationale Grenzstreitereien statt. Deutschland hinkt wieder einmal hinterher. Aber es bleibt wohl noch etwas übrig, von dem aus wir zum Mars aufbrechen. Das dauert gar nicht mehr lange, darf auch nicht mehr lange dauern, denn schon bald wird unsere Erde ausgelaugt sein, kann ihre Bevölkerung nicht mehr ernähren. Und dann werden Lufttaxen mit Lichtgeschwindigkeit von einem Stern zum anderen flitzen. Der Mensch hat sich bis dahin angepasst: Die Lunge, der Kreislauf, die Verdauung und der Haarwuchs.

Was kommt noch, bevor die Welt vergeht, bevor das Licht ausgeht? Die Erde hatte eine Chance. Sie hätte ein Paradies werden können, aber sie wurde zum mörderischen Planeten mit zu viel Intelligenz. Diese Intelligenz-Bestien haben die KZs erfunden, sie haben die größten tödlichen Bomben gebaut und eingesetzt, Napalm und schlimmere Gifte produziert. Sie waren die Herren der Welt. Sie werden es auch in der neuen Welt bleiben, wo immer sie sich etabliert. Sie werden den Fortschritt vo­ranbringen, der mit Humanität nichts mehr zu tun haben wird. Hauptsache merkantil, zumindest für die Herren, für die Einflussreichen, denen schon immer alles in den Arsch geschoben wurde. Es wird eine neue Zeit sein, in der einfache Leute nichts mehr zu suchen geschweige zu sagen haben, obwohl sie die eigentlich Schuldigen sind: Sie haben die Welt gespalten, haben Wut und Hass gesät, Hungernde abgewiesen, anders sprechende und anders Aussehende bekämpft. Sie allein sind die Auserwählten, die allen anderen diesen Status aberkennen. Ich komme nicht umhin, diesen Typen den Stinkefinger zu zeigen. Sie können mich mal…