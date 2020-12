Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.20

Foto: The Nation

SUPHAN BURI: Das Auftauchen eines Krokodils an den Ufern des Flusses Thawa im Bezirk Bang Kung hat die Bewohner in Angst und Schrecken versetzt.

Am Mittwoch hatte der Bezirksvorsteher seine Beamten angewiesen, das Tier umgehend einzufangen. Fußspuren des Krokodils im Schlamm veranlassten die Jäger zu Spekulationen, das Reptil sei etwa einen Meter lang. Am Flussufer ausgebreitetes Hühnerfleisch als Köder sollte das Krokodil anlocken. Doch das Tier tauchte nicht auf. Hunderte Thais hatten sich auf einer Brücke und am Ufer versammelt und verfolgten die Jagd.