Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.20

KOH SAMUI: Zwei Kreuzfahrtschiffe haben der Ferieninsel Tausende Besucher und der Tourismusbranche willkommene Einnahmen gebracht, während die letzte Gruppe chinesischer Urlauber Koh Samui verlassen hat.

Die unter deutscher Flagge fahrende AIDAbella und die in Großbritannien registrierte Marella Discovery legten in Koh Samui mit etwa 3.500 Passagieren an, hauptsächlich aus Großbritannien und Deutschland. Am Mittwoch besuchten die Europäer wichtige Sehenswürdigkeiten, den Strand von Chaweng, buddhistische Tempel, Restaurants und Souvenirläden - zur Erleichterung der örtlichen Geschäftswelt, die unter dem Ausbleiben chinesischer Touristen leidet.

Lächelnde Ladenbesitzer berichteten der „Bangkok Post“, die Ankunft der beiden Kreuzfahrtschiffe habe die Insel wiederbelebt, nach dem die letzte Gruppe chinesischer Touristen, 85 an der Zahl, am Dienstag Koh Samui verlassen hatte. Laut dem Gouverneur von Surat Thani, Wichawut Jinto, treffen in diesem Monat elf Kreuzfahrtschiffe auf der Insel ein. Sie würden die Abwesenheit chinesischer Besucher kompensieren. Die Passagiere seien gescreent worden, Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus seien nicht festgestellt worden.