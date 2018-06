MOSKAU (dpa) - Russland schließt ein Gipfeltreffen von Präsident Wladimir Putin mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un noch in diesem Jahr nicht aus.

Die Modalitäten müssten über diplomatische Kanäle abgestimmt werden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Zum Ort eines solchen Treffens machte Peskow zunächst keine Angaben. Am Donnerstag hatte Kim den russischen Außenminister Sergej Lawrow überraschend in Pjöngjang empfangen. Es war die erste Begegnung von Lawrow und Kim. Die USA und Nordkorea verhandeln derzeit über einen möglichen Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und Machthaber Kim am 12. Juni in Singapur. Russland und die USA verfolgen unterschiedliche Strategien für eine atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel..