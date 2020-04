MOSKAU: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben sich nach Kremlangaben über die Lage in der Coronavirus-Pandemie ausgetauscht. Macron habe dafür gedankt, dass Russland bei der Rückführung von Franzosen in ihre Heimat geholfen und auch den Transport von medizinischer Ausrüstung ermöglicht habe, teilte der Kreml am Freitag mit. Informiert hätten sich die beiden Staatschefs zudem über die jeweiligen Schritte in ihren Ländern, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krise zu minimieren.

Thema des Gesprächs auf Initiative Macrons sei auch der von Russland angeregte Gipfel der fünf Atommächte im UN-Sicherheitsrat gewesen. Dieser könne - anders als zunächst geplant - auch als Videokonferenz organisiert werden, hieß es. Russland will mit Frankreich, den USA, Großbritannien und China einen solchen Gipfel organisieren, um etwa Fragen einer künftigen Weltordnung und Abrüstung zu erörtern.

In Russland stieg die Zahl der Corona-Infizierten weiter massiv - um mehr als 4000 auf über 32.000 am Freitag. Nach offiziellen Angaben starben 273 Menschen bisher in Russland mit dem Virus. Genesen seien 2590 Menschen, hieß es. Bei einer Videokonferenz mit dem Gesundheitsminister Michail Muraschko sagte Putin in Moskau, dass die Lage ernst und die Hoffnung auf Heilmittel groß seien.

Derzeit würden klinische Tests von Impfstoffen sowie die Produktionsstätten für Medikamente vorbereitet, sagte Muraschko. «Es gibt hoffnungsvolle Ergebnisse.» Putin hatte zuvor angeordnet, die Arbeiten zu beschleunigen. «Wir begreifen alle, wie wichtig diese Ergebnisse für unser Land und praktisch für die ganze Welt sind», sagte Putin. Russland versucht sich wie viele andere Länder in der Entwicklung von Impfstoffen.