Der Krankenwagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Foto: The Thaiger

LAMPANG: In der Nordprovinz Lampang ereignete sich am Montag eine Tragödie, als ein Krankenwagen mit einem Baum kollidierte, nachdem er einen Patienten nach Phitsanulok transportiert hatte und sich auf dem Rückweg nach Phayao befand.

Der Fahrer sowie zwei Krankenschwestern an Bord waren auf der Stelle tot. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr auf der Ngao-Phayao Road, nahe dem Dorf Ban Huay Oon, in der Provinz Lampang. Es wird vermutet, dass der 23-jährige Fahrer am Steuer eingenickt war.