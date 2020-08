Konflikt mit Hisbollah: Israel fordert mehr Befugnisse fÃ¼r Friedenstruppe

TEL AVIV: Angesichts der andauernden Spannungen mit der libanesischen Hisbollah-Miliz hat Israel mehr Befugnisse für die UN-Friedenstruppe Unifil im Süden des Libanons gefordert. In den letzten zwei Jahren habe die Hisbollah ihre Präsenz im Grenzgebiet zu Israel massiv ausgebaut, sagte Brigadegeneral Efraim Defrin, der bei der Armee für internationale Zusammenarbeit zuständig ist. «Die Gefahr einer größeren Konfrontation, eines Kriegs mit dem Libanon, mit riesigem Schaden für beide Seiten, steigt jeden Tag.»

Die Blauhelme der Unifil überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Gegenwärtig sind etwas über 10.000 UN-Soldaten an dem Einsatz beteiligt.

Das Mandat der Unifil-Truppe muss Ende des Monats vom UN-Sicherheitsrat verlängert werden. «Es muss Unifil ermöglicht werden, alle Gebiete im Süden Libanons zu besichtigen», forderte Alon Bar vom israelischen Außenministerium. Es gebe etwa zahlreiche als «privat» designierte Gebiete im Grenzgebiet, zu denen die Friedenstruppe keinen Zutritt habe. Dies werde von der Hisbollah ausgenutzt, um ihre militärische Präsenz auszubauen. «Die Hisbollah wird im Süden Libanons immer stärker und gefährlicher.»

Nach Einschätzung Israels hat die Hisbollah im Süden Libanons zahlreiche Waffenlager mit Munition, Raketen und Sprengstoff. Die verheerende Explosion im Hafen von Beirut sei «ein Beispiel dafür, was in anderen Gebieten passieren kann», sagte der Brigadegeneral.

Die israelische Armee verstärkte zuletzt ihre Truppen an der Nordgrenze, nachdem ein zur Hisbollah gehörender TV-Sender Israel für den Tod eines Mitglieds der Miliz bei einem Angriff in Syrien verantwortlich gemacht hatte. Befürchtet wurden in Israel daraufhin Vergeltungsaktionen. Das israelische Militär verhinderte zuletzt nach eigenen Angaben zwei Angriffe an den Grenzen des Landes im Norden.

2006 war es zu einem rund einmonatigen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah gekommen. Auf libanesischer Seite wurden mehr als 1200 Menschen getötet, auf der israelischen mehr als 160 Soldaten und Zivilisten.