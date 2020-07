KOH SAMET: Der Fähranleger von Koh Samet war am Wochenende praktisch menschenleer, da nur wenige Touristen die normalerweise beliebte Insel besuchten.

Aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 mieden Kurzurlauber die Ferieninsel und weitere Ziele in der Provinz Rayong – als Folge über Berichte, dass ein ägyptischer Soldat kürzlich Rayong besucht hatte. Bei ihm wurde später das Coronavirus festgestellt.

An der Anlegestelle der Koh-Samet-Fähre in Ban Phe bestiegen nur wenige Touristen die Boote. Ein Fährbetreiber gab an, die Zahl der Besucher nach Wiedereröffnung der Insel vor 18 Tagen sei um 70 Prozent gesunken. Er berichtete weiter, sein Boot könne 74 Passagiere befördern, aber um die soziale Distanzierung zu beachten, sollten es nur 40 Fahrgäste sein. Am Wochenende gingen weniger als 20 Personen pro Fahrt an Bord, und die meisten von ihnen seien Arbeiter gewesen, keine Touristen. Geschäfte und Restaurants auf der Ferieninsel hatten so gut wie keine Kunden. Und die Betreiber von Liegen an den Stränden stöhnten, sie würden keinen Baht verdienen.