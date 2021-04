Koh Chang fordert Covid-19-Test von Touristen

TRAT: Nachfolgend eine wichtige Information für alle Touristen, die Koh Chang oder andere Destinationen in der Ostküstenprovinz Trat besuchen möchten:

Auf dem jüngsten Meeting der Tourism Authority of Thailand (TAT) der Region Trat am Donnerstag (22. April 2021) wurden neuen Vorschriften für den Besuch und die Übernachtung in Beherbergungsbetrieben in der Provinz Trat bekanntgegeben, zu der auch die Inseln Koh Chang, Koh Kood und Koh Mak gehören.

Bis einschließlich 1. Mai 2021 dürfen Touristen aus roten Gebieten (eine Übersicht finden Sie hier) in der Provinz Trat nur beherbergt werden, wenn sie einen negativen Covid-19-Test vorweisen können, der nicht älter ist als 72 Stunden vor der Ankunft in Trat.

Sollten sich Touristen unwissentlich über die neue Auslage auf die Reise gemacht haben, erhalten sie die Möglichkeit, im staatlichen Krankenhaus in Mueang Trat einen Covid-19-Test durchführen zu lassen (550 Baht pro Person / mindestens 4 Teilnehmer!). Dieser soll nach Aussage der TAT recht zügig vonstattengehen, so dass der Weiterreise nach Koh Chang nichts im Wege steht.

Touristen, die bereits auf Koh Chang angekommen sind, sollen laut TAT von den Hotels abgewiesen werden, wenn sie den geforderten Covid-19-Testnachweis nicht vorweisen können. Sie können den erforderlichen Covid-19-Test im Koh Chang Hospital in Dan Mai durchführen lassen (600 Baht pro Person / mindestens 4 Teilnehmer!). Bis zur Mitteilung des Testergebnisses müssen sich die Touristen 24 Stunden in Quarantäne begeben. Beherbergungsbetrieben, die eine räumliche Trennung von anderen Gästen garantieren können, wird gestattet, die Gäste für den Quarantänezeitraum aufzunehmen.

Zur Erläuterung zum Testverfahren: Es werden immer 4 Personen zusammengefasst per Abstriche getestet. Ist das Ergebnis positiv, werden alle 4 Personen noch einmal separat getestet. Die TAT versichert, dass dabei keine Mehrkosten entstehen.

Bei Zuwiderhandlung drohen bis zu 100.000 Baht Geldstrafe und/ oder ein Jahr Gefängnis!

Die Auflage gilt beim bisherigen Stand voraussichtlich bis zum 2. Mai 2021.