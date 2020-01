Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.20

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat die Menschen aufgefordert, aus ihren Fehlern zu lernen, um sich selbst zu verbessern.

In der Neujahrsrede des Königs am Dienstagabend sagte Seine Majestät, es sei bei der Ausführung von Aufgaben für die Menschen normal, Fehler zu machen. Diese Fehler sollten jedoch dazu führen, dass man lerne, sie zu beheben. Es brauche Erfahrung, Weisheit und Wissen sowie die Fähigkeit, das Wiederholen von Fehlern zu verhindern. Und durch diesen Prozess könne ein Mensch wachsen und in seinem Leben Fortschritte erzielen.

Der König forderte die Menschen auch auf, ihre Moral und körperliche Gesundheit zu wahren und dabei auf ihr Verhalten zu achten. Er hoffte, die Menschen würden ihr Leben mit Anstand, Gerechtigkeit und Mäßigung leben und gleichzeitig den Entschluss fassen, für das Interesse des Landes zu arbeiten. Seine Majestät suchte den Segen der heiligen Kräfte und des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej der Große, um das Glück und den Wohlstand der Nation in diesem Jahr sicherzustellen.

Ihre Majestäten gaben zudem eine Neujahrsgrußkarte heraus. Auf dem Cover sind die Embleme der Chakri-Dynastie und die des Königs und der Königin Suthida abgebildet. Auf der Karte ist das Bild Ihrer Majestäten zu sehen, die unter dem Porträt Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej des Großen sitzen.