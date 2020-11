König schreibt Botschaften der Einheit und der Liebe

Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.20

UDON THANI: Seine Majestät der König schrieb am Dienstag während eines Besuchs in Udon Thani Botschaften der nationalen Einheit und der Liebe, zwei Tage nachdem ihm Demonstranten einen Brief geschickt hatten, in dem sie Reformen des Königshauses forderten.

„Wir alle lieben und sorgen füreinander. Kümmern Sie sich um das Land, helfen Sie sich gegenseitig, unser Land mit Güte für den Wohlstand zu schützen und schützen Sie Thainess", schrieb der König in einer Botschaft an den Gouverneur von Udon Thani. Auf einem Bild von sich und der Königin, das von einem Königsanhänger mitgebracht wurde, schrieb der König: „Liebt die Nation, liebt das Volk, schätzt Thainess, wahres Glück".

Bilder von verschiedenen königlichen Veranstaltungen in Udon Thani zeigten Tausende von Menschen. Viele trugen gelbe Hemden - passend zur Farbe des Königs - und hielten offizielle Porträts des Königspaares in den Händen.

Tausende von Demonstranten marschierten am Sonntag in Bangkok zum Großen Palast und kamen trotz einer Polizeiblockade und eines Wasserwerfers bis auf einige Dutzend Meter an die Mauern heran, um dem König eine Botschaft zu übermitteln. „Wenn der König die Demokratie wirklich schätzt, werden alle Menschen Glück finden", sagten Demonstranten.

Am 1. November machte Seine Majestät seine ersten Bemerkungen zu den Demonstranten. Er sagte: „Wir lieben sie alle gleich" und beschrieb Thailand als ein Land des Kompromisses.