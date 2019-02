Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.19

BANGKOK: Am Freitagabend ging König Maha Vajiralongkorn klar auf Distanz zu seiner Schwester. In einer Erklärung, die im Fernsehen verlesen wurde, bezeichnete der 66-Jährige die Bewerbung von Prinzessin Ubolratana für das Amt der Premierministerin als „unangemessen“. Sie stehe auch im Widerspruch zur Verfassung. Das Königshaus stehe „über der Politik“.

Prinzessin Ubolratana, einzige Kandidatin der Thaksin Shinawatra nahestehenden Partei Raksa Chart für das Amt der Ministerpräsidentin, erklärte am Freitag, dass sie ihre Rechte gemäß der Verfassung als Bürgerin nutzen möchte. Die älteste Schwester Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn teilte auf Instagram mit, sie habe ihren königlichen Status bereits aufgegeben und sei jetzt eine Bürgerliche. Es war die erste Reaktion der Prinzessin, nachdem die Partei Raksa Chart sie am Freitag als Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin nach den Parlamentswahlen am 24. März nominiert hatte. Bisher war das Könighaus nie direkt in die thailändische Politik involviert. Da sie von der Partei Raksa Chart als Kandidatin für das Amt der Premierministerin nominiert sei, bedeute das, sie habe keine Privilegien gegenüber der thailändischen Öffentlichkeit mehr, sagte die Prinzessin. Sie dankte ihren Unterstützern und fügte hinzu, die Menschen dieses Landes sollten das Recht auf Glück haben.

Die der Militärregierung nahestehenden Partei People Reform hat Zweifel an der Legitimität der Kandidatur geäußert, denn traditionell hält sich die Königsfamilie aus der Politik heraus. Die Partei hat die Wahlkommission gebeten, zu untersuchen, ob die Nominierung der Prinzessin gegen das Wahlgesetz verstößt.