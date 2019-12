Kobayashi siegt in Klingenthal

Written by: Redaktion DER FARANG | 16/12/2019

KLINGENTHAL (dpa) - Karl Geiger hat seinen Status als derzeit bester deutscher Skispringer auch beim Heim-Weltcup in Klingenthal untermauert.



Der 26 Jahre alte Oberstdorfer belegte am Sonntag in Sachsen nach Sprüngen auf 132 und 132 Meter den fünften Platz und war mit Abstand der beste Sportler im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher. Den Sieg sicherte sich vor 4238 Zuschauern in der Vogtland-Arena der Japaner Ryoyu Kobayashi vor Stefan Kraft aus Österreich und dem Norweger Marius Lindvik.

Als zweitbester Deutscher belegte der dreifache Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler den 15. Rang. Er hatte vor allem mit seinem zweiten Sprung auf 132 Meter geglänzt. Auch für Stephan Leyhe (17.) und Pius Paschke (19.) lief es ordentlich. Lokalmatador Richard Freitag war bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden.

Überschattet wurde der Wettkampf von einem schweren Sturz. Der Norweger Thomas Aasen Markeng fiel nach der Landung zu Boden und musste mit einer Trage aus dem Auslauf gebracht werden. Eine Diagnose stand zunächst aus.