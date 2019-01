Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.19

WIEN (dpa) - Die Polizei fährt ihr Aufgebot beim von Demonstrationen begleiteten Akademikerball der rechten FPÖ in Wien deutlich zurück. Bei der Veranstaltung am Freitagabend seien maximal 1.900 Beamte im Einsatz und damit mehrere Hundert weniger als 2018, teilte die Polizei der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Donnerstag mit. Die Polizei erwartet auch weniger Demonstranten.

Angemeldet wurde laut Behörden eine Kundgebung für 2.000 bis 3.000 Personen. Als Veranstalter tritt ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen auf. 2018 protestierten rund 8.000 Menschen friedlich gegen die FPÖ-Veranstaltung.

Der Akademikerball hatte in der Vergangenheit für teils wütende Proteste aus dem linken Lager gesorgt. Der Unmut richtete sich vorwiegend gegen deutsch-nationale Burschenschafter, die seit 1952 die Veranstaltung ausrichteten. Seit 2013 wird der Ball von der FPÖ jährlich in der Hofburg veranstaltet.