Klagen über drastisch erhöhte Bus-Fahrpreise

Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.20

BANGKOK: In den sozialen Medien beklagen sich Fahrgäste von Überlandbussen über die fast doppelt so teuren Tickets, weil wegen der Abstandsregel zahlreiche Sitze frei bleiben müssen.

Ein Thai hatte ein Ticket für eine Fahrt von Pattaya nach Nong Khai für 910 Baht gekauft, erheblich mehr als der bisherige Fahrpreis von 500 Baht. Er sagte, er könne sich die teure Fahrt leisten, aber viele andere eben nicht. Der Mann fordert die Regierung auf, gegen die überhöhten Fahrpreise einzuschreiten. Netizens merkten in ihren Kommentaren an, bei diesen Preisen könnten sic nicht in ihre Heimatregion zurückkehren.