Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

BANGKOK: Gesundheitsminister Piyasakol Sakolsatayadorn hat versichert, die Klage gegen den Tabakkonzern Philip Morris wegen Steuerhinterziehung werde nicht zurückgezogen.

Die Regierung verklagt Philip Morris wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 60 Milliarden Baht. Das Unternehmen soll seine Steuerzahlung nach dem Preis für eine Packung Zigaretten für 7 Baht berechnet haben, in Wirklichkeit aber eine Packung für 145 Baht verkauft haben. Laut Dr. Hatai Chitanondh, Vorsitzender des Thailand Health Promotion Institute, hat die Regierung solide Beweise gegen die Tabakfirma. Er sagte weiter, die Regierung müsse sich keine Sorgen über die Beschwerde machen, die Manila bei der Welthandelsorganisation (WTO) in Bezug auf Thailands Zoll und Steuern für Zigaretten von den Philippinen eingereicht habe. Philip Morris hat eine große Produktionsstätte auf den Philippinen. Außenminister Don Pramudwinai hatte kürzlich einen vertraulichen Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha geschrieben, in dem er Bedenken über den Streit bei der WTO äußerte und Prayut aufforderte, die Klage auszusetzen, um die Angelegenheit außergerichtlich beizulegen.