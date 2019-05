Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

Legendäres Komikerduo: Hollywood-Nostalgie mit «Stan & Ollie»

BERLIN (dpa) - Mit über 100 Filmen brachte das Duo Stan Laurel und Oliver Hardy, in Deutschland «Dick und Doof» genannt, die Zuschauer zum Lachen.



Der melancholische Film «Stan & Ollie» von Regisseur Jon S. Baird erzählt von den späten Jahren der ungleichen Komiker. Die Hauptrollen übernehmen Steve Coogan («Philomena») als Stan und John C. Reilly («Stiefbrüder») als Ollie. Anfang der 50er Jahre wollen sie mit einer Bühnentournee durch Großbritannien Werbung für sich und für die Finanzierung eines weiteren Films machen. Der Kartenverkauf läuft schlecht, Ereignisse von früher belasten die Männerfreundschaft und Oliver hat gesundheitliche Probleme. Trotzdem gibt das Duo nicht auf. (Stan & Ollie, USA 2019, 97 Min., FSK o.A., von Jon S. Baird, mit Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, http://www.capelight.de/stan-ollie )

Vom Bruder erschossen: Film über Hatun Sürücü kommt ins Kino

BERLIN (dpa) - Der Fall hat Schlagzeilen gemacht: Die Deutsch-Türkin Hatun Sürücü wird 2005 von einem ihrer Brüder in Berlin erschossen.



Ein Mord vermeintlich im Namen der Ehre. Produzentin Sandra Maischberger und Regisseurin Sherry Hormann haben die Geschichte verfilmt. Nach der Premiere auf dem Tribeca-Festival in New York kommt «Nur eine Frau» nun in die deutschen Kinos. Erzählt wird die Geschichte aus der Ich-Perspektive der jungen Frau. Darstellerin Almila Bagriacik aus der TV-Serie «4Blocks» spielt Sürücü. Herausgekommen ist ein packender Film, der einen auch nach dem Kinobesuch noch begleitet. (Nur eine Frau, Deutschland 2019, 90 Min., FSK ab 12, von Sherry Hormann, mit Almila Bagriacik, Rauand Taleb, Meral Perin, https://vincent-tv.com/2019/02/19/nureinefrau/) ACHTUNG: Ein Interview mit der Produzentin Sandra Maischberger wird im Ressort Vermischtes gesendet.

«Das Ende der Wahrheit»: Thriller mit Paraderolle für Zehrfeld

BERLIN (dpa) - Ein oberbayerischer See liegt in frühes, sehr blaues Morgenlicht getaucht. Ruhig zieht eine Frau darin ihre Bahnen.



Und am Ufer steht ein Wolf. Mehr braucht Philipp Leinemanns neuer Film «Das Ende der Wahrheit» nicht, um anzudeuten, was kommen wird: Raus aus dem Idyll und rein in einen Thriller. Ronald Zehrfeld gibt als desillusionierter BND-Agent Martin Behrens darin einmal mehr seine Paraderolle: den Polizisten von massiger Körperstatur und mit nuanciertem Innenleben. Härte und Skrupellosigkeit sind ihm bei seinen Aufträgen und im Umgang mit Informanten nicht fremd. Dann aber bringt ein Attentat sein Leben durcheinander, privat und beruflich. (Das Ende der Wahrheit, Deutschland 2018, 105 Min., FSK ab 16, von Philipp Leinemann, mit Ronald Zehrfeld, Alexander Fehling, Axel Prahl, https://prokino.de/movies/details/DAS_ENDE_DER_WAHRHEIT)

Wie Neonazi-Familien «Kleine Germanen» erziehen

BERLIN (dpa) - Viele Jahre lang war Elsa stramm rechts. Ihr Großvater hatte sie in Erinnerung an alte Zeiten für nationalsozialistisches Gedankengut begeistert.



Auch ihre Kinder erzieht die Frau mit ihrem Ehemann ganz in diesem Sinne - bis zu dem schicksalhaften Tag, an dem Elsa mit der rechten Szene nichts mehr zu tun haben und aussteigen will. Der Dokumentarfilm «Kleine Germanen» schildert ihr dramatisches Schicksal, nach einer wahren Begebenheit. Mit einer Mischung aus Animations- und Dokumentarfilm geben die Regisseure Frank Geiger und Mohammad Farokhmanesh Einblick in die Kindererziehung und das Familienverständnis im nationalistisch rechten Milieu. Aussteiger äußern sich ebenso wie bekannte Leute aus dem rechten Lager. Auch eine fachliche Einordnung gibt es: Experten kommen zu Wort, die sich etwa an Universitäten oder in Beratungsstellen mit diesem Thema beschäftigt haben. (Kleine Germanen, Deutschland/Österreich 2019, Realfilm und 3D-Animation, 86 Min., FSK ab 12, von Frank Geiger und Mohammad Farokhmanesh, https://www.littledream-entertainment.com/filme/kleinegermanen/)

«Master Z: The Ip Man Legacy»: Kampfkunst aus Asien

BERLIN (dpa) - In den Kampfkünsten gibt es viele als Meister verehrte Vorbilder. Ein großes Vorbild, bei dem unter anderem Bruce Lee in die Schule ging, war Ip Man, der als Meister der chinesischen Kampftechnik Wing Chun gilt.



In mehreren Filmen ging es bisher bereits um das Vermächtnis respektive Leben Ip Mans. Darunter etwa Wong Kar-Wais «The Grandmaster» (Eröffnungsfilm Berlinale, 2013). Der jetzt anlaufende «Master Z: The Ip Man Legacy» bezieht sich bereits im Titel auf den Meister. Es geht um Cheung Tin Chi, der sich nach einem Kampf mit Ip Man für ein einfaches Leben und gegen Kampfkunst entscheidet. «Guardians of the Galaxy»- Fans dürfen sich freuen über Auftritte von Dave Bautista und Michelle Yeoh. (Master Z: The Ip Man Legacy, Hong Kong/China 2018, 107 Min., FSK ab 16, von Yuen Woo-Ping, mit Max Zhang, Dave Bautista, Michelle Yeoh, https://www.24-bilder.de/filmdetail.php?id=787)

«Anything»: Drama um ungewöhnliche Liebe

BERLIN (dpa) - Early ist Mitte 50. Als seine Frau bei einem Unfall stirbt, verliert er den Boden unter den Füßen und versucht sich, das Leben zu nehmen.



Seine Schwester Laurette will ihm helfen und holt ihn für eine Weile zu sich. Dann aber sucht er sich seine eigene Wohnung und lernt in dem Haus in Hollywood die transsexuelle Freda kennen, die als Sexarbeiterin arbeitet. Die beiden kommen sich näher, doch dann eskaliert ein Streit mit Earlys Schwester und Freda verschwindet. Early merkt, dass er sich in Freda verliebt hat. In der Hauptrolle des Early ist John Carroll Lynch zu sehen, der mit seinem Regiedebüt «Lucky» mit Harry Dean Stanton vor zwei Jahren von der Kritik gefeiert wurde. (Anything, USA 2017, 94 Min., FSK o.A., von Timothy McNeil, mit John Carroll Lynch, Bomer, Maura Tierney, https://www.kinostar.com/filmverleih/anything)