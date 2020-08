​Kinostart 20. August

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.20

BERLIN: «Tesla»: Ethan Hawke als Pionier in Sachen Elektrifizierung

Nicht nur für Fans der Elektrifizierung ist diese amerikanische Produktion eine Art Muss: Auch Fans des US-Schauspielers Ethan Hawke («Before Sunset») werden an «Tesla» kaum vorbeikommen. Gibt es doch in dem Eineinhalbstünder kaum eine Szene, in der nicht das Gesicht des US-Amerikaners, der diesen Herbst 50 wird, zu sehen wäre. Regisseur Michael Almereyda nimmt uns mit in ein düster-elegantes New York der vorletzten Jahrhundertwende. Um dort zwei Pioniere der Elektrifizierung aufeinandertreffen zu lassen: Nikola Tesla und Thomas Alva Edison (Hawke). Erstmals zur Aufführung kam der Film im Januar beim Sundance Film Festival. Die geschätzten Produktionskosten sollen sich auf bescheidene fünf Millionen US-Dollar belaufen. (Tesla, USA 2020, 96 Min., FSK o.A., von Michael Almereyda, mit Kyle MacLachlan, Ethan Hawke, Eve Hewson, www.tesla-film.de)

«Ich mache ja Regie» - Film zum zehnten Todestag von Schlingensief

BERLIN: Innovativ, unberechenbar, provokativ - nur wenige Theater-, Opern- und Filmregisseure haben den deutschsprachigen Kulturraum derart nachhaltig aufgewühlt wie Christoph Schlingensief. Als Kind fing er mit Super-8-Filmen an, der Krebs stoppte den unbändig Schaffenden schon mit 49 Jahren. Kurz vor seinem zehnten Todestag (21. August) widmet sich Bettina Böhler mit ihrem Film «Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien» dem Ausnahmekünstler. Es ist ein sehenswertes filmisches Denkmal geworden. (Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien, Deutschland 2020, 130 Min., FSK 12, von Bettina Böhler, mit Christoph Schlingensief, Margit Carstensen, Irm Hermann, Alfred Edel, Udo Kier, Sophie Rois, Helge Schneider, Martin Wuttke, Tilda Swinton, Corinna Harfouch, https://www.weltkino.de/filme/schlingensief-in-das-schweigen-hineinschreien-2)

«Kopfplatzen»: Max Riemelt in höchst mutiger Rolle

BERLIN: «Kopfplatzen» nimmt sich eines schwierigen Themas an: Es geht um Pädophilie. Markus ist ein allein stehender Endzwanziger, attraktiv, Architekt, seine Wohnung stilvoll eingerichtet. Markus aber, das verbirgt der Film keine Minute lang, Markus steht auf kleine Jungen: Eine riesige Regalschublade hat er, randvoll gefüllt mit selbst aufgenommenen Bildern teils leicht bekleideter Jungen. Er schaut sich nicht nur regelmäßig im Netz entsprechende Filme an, im Hallenbad fotografiert er Jungs in Badehose. Die von Max Riemelt («Freier Fall», «Die Welle») mit so reduzierten wie zugleich sehr eindringlichen darstellerischen Mitteln verkörperte Hauptfigur ringt über die gesamte Länge des Dramas mit ihrer Sexualität. (Kopfplatzen, Deutschland 2019, 99 Min., FSK ab 16, von Savas Ceviz, mit Max Riemelt, Oskar Netzel, Isabell Gerschke, https://salzgeber.de/kopfplatzen)

«Stage Mother»: Wenn die Mutter den Drag Club des Sohnes erbt

BERLIN: Maybelline ist eine ziemlich durchschnittliche Dame, die in Texas einen Chor leitet. Als ihr Sohn stirbt, erfährt sie, dass sie dessen Business geerbt hat - einen Drag Club in San Francisco. Doch Maybelline lässt sich nicht unterkriegen. Im Gegenteil, sie will die Shows zu einem Erfolg machen und endlich mehr Gäste in den finanziell gefährdeten Club locken. An diesen Aufgaben wächst natürlich auch Maybelline selbst. Aus der konservativen Texanerin wird eine aufgeschlossenere Frau. In der Hauptrolle von «Stage Mother» ist die 73-jährige Jacki Weaver («Silver Linings») zu sehen. (Stage Mother, Kanada 2020, 93 Min., FSK o.A., von Thom Fitzgerald, mit Jacki Weaver, Lucy Liu, Adrian Grenier, https://www.kinostar.com/filmverleih/stage-mother)

Surreal und humorvoll: «Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden»

BERLIN: Bei einer Bahnfahrt trifft eine Dame auf einen angeblichen Psychiater, der ihr so manche verrückte Geschichte erzählt. Dabei ist aber nicht immer ganz klar, wo bei diesem filmischen Verwirrspiel die Grenzen der Fantasie vielleicht hie und da doch ein klein wenig überstrapaziert werden. In dieser, in mehrere Kapitel aufgeteilten, auf einer Romanvorlage des spanischen Schriftstellers Antonio Orejudo beruhenden Mischung aus schwarzer Komödie und Gruselthriller also muss sich die bahnfahrende Dame so einige Geschichten aus dem Leben des vermeintlichen Doktors anhören. Viele Kritiker sahen bei diesem ersten Langfilm des spanischen Regisseurs Aritz Moreno Parallelen zu den Arbeiten von Luis Buñuel. (Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden, Spanien/Frankreich 2019, 103 Min., FSK ab 16, von Aritz Moreno, mit Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, https://www.neuevisionen.de/)

«Exil»: Spannendes Werk mit Sandra Hüller

BERLIN: Mögen ihn die Kollegen wirklich nicht? Und spielen dabei womöglich rassistische Motive eine Rolle? Oder bildet sich Xhafer das alles nur ein? Der Pharmaingenieur (Misel Maticevic) wurde im Kosovo geboren, lebt mit seiner Frau Nora (Sandra Hüller) und den Kindern in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Eines Tages entdeckt er eine tote Ratte am Gartentor, es folgen weitere seltsame Ereignisse. Doch was ist wirklich dran an Xhafers Vermutungen? «Exil» erzählt mit Thrillerelementen von einer scheinbar wachsenden Bedrohung. (Exil, Deutschland 2020, 121 Min., FSK ab 12, von Visar Morina, mit Misel Maticevic, Sandra Hüller, Rainer Bock, https://www.alamodefilm.de/kino/detail/exil.html)