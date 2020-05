Von: Björn Jahner | 24.05.20

PATTAYA: In kleinen aber konstanten Schritten geht es in Pattaya zurück zur Normalität bzw. in die neue Normalität.

So auch im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) in Naklua, wo das beliebte Café ab sofort unter Beachtung der Covid-19-Auflagen wie Temperatur-Messung am Eingang, Maskenzwang und Sitzordnung zur Abstandshaltung wiedereröffnet wurde. Die Stammgäste sind sich einig: Corona-Regeln hin oder her – im Hinblick auf die leckeren deutschen Gerichte und Kuchensorten, mit denen sie Khun Jack und sein bewährtes Team auch nach der Corona-Pause wieder verwöhnen, nimmt man die neuen Auflagen doch gerne in Kauf! Veranstaltungen wie Gottesdienste, Gesprächskreise und Sprachkurse können erst wieder angeboten werden, wenn die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung von Covid-19 weiter gelockert werden.Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.00–19.00 Uhr.

