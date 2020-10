Khao San Road wird für Thais und Expats geöffnet

Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.20

BANGKOK: Die Khao San Road wird Ende des Monats, voraussichtlich am 30. oder 31. Oktober, wieder für den Straßenhandel geöffnet. Es werden mehr Verkäufer als früher Stände aufbauen, und über Veranstaltungen sollen Thais und Ausländer angezogen werden.

Die schmale Straße ist bei ausländischen Urlaubern, besonders bei Rücksacktouristen, beliebt. Da die Zahl der Touristenankünfte auf null gesunken ist, hat die Stadtverwaltung beschlossen, Thais und Expats anzuziehen. Denn bisher machten ausländische Touristen 90 Prozent der Besucher der Khao San Road aus. Neue Anbieter werden hinzukommen, um die Attraktivität der Khao San Road zu erhöhen und dem Geschmack und den Ansprüchen von Thais und Expats gerecht zu werden.

Der nicht weit entfernte Khlong Chong Nonsi soll nach Angaben von Gouverneur Aswin Kwanmuang neugestaltet und zu einer Touristenattraktion entwickelt werden. Der Wasserweg wird in zwei Phasen ausgebaut. Die künftigen Arbeiten werden eine Überholung der an den Kanal angeschlossenen Wasserableitungs- und Klärsysteme umfassen. Um das Gebiet entlang des Khlong Chong Nonsi zu verschönern, legt die Stadtverwaltung auf beiden Seiten der Wasserstraße Fußwege an. Die Arbeiten werden über Spenden von Privatunternehmen finanziert und sollen bis April kommenden Jahres abgeschlossen werden.