CHIANG MAI: In einer Höhle im Nationalpark Doi Suthep-Pui haben Touristen Graffitis an den Felsen hinterlassen.

Behörden versuchen, die Verantwortlichen ausfindig zu machen, wissen aber, dass es schier unmöglich ist. Betroffen von Schriftzügen von Ausländern ist die Höhle am Wasserfall Mok Fa, Die Namen „Tom“, „Muns“, „Sam“, „Sian“ und „Louise“ sind zusammen mit anderen Kritzeleien an den Höhlenwänden deutlich sichtbar. Die Leitung des Nationalparks hat eine klare und eindeutige Botschaft an die Touristen: "Keine Graffiti oder Sie werden eingesperrt". Tätern drohen hohe Bußgelder und/oder eine Haft bis zu zehn Jahren. Erst kürzlich waren in Chiang Mai ein Brite und eine Kanadierin festgenommen worden. Sie hatten nachts in der Altstadt an einer historischen Mauer „Scousse Lee“ gesprüht.