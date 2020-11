Keine Covid-19-Fälle unter den ersten Touristen

Written by: Redaktion DER FARANG | 11/11/2020

BANGKOK: Es gab keine Covid-19-Infektionen unter den Chinesen, die als erste Urlaubergruppen am 20. und 24. Oktober mit dem Spezial-Touristenvisum (STV) nach Bangkok kamen.

Laut Sopon Iamsirithaworn, Direktor des Büros für allgemeine übertragbare Krankheiten, hatte die erste Gruppe der STV-Touristen ihre Quarantänezeit am 2. November beendet, während die zweite Gruppe am 6. November ihr Quarantänehotel verließ. Die dritte Gruppe befindet sich derzeit in Quarantäne, sie endet am kommenden Dienstag.