BANGKOK: Die Regierung hat sich gegen eine landesweite Ausgangssperre entschieden; aber Schulen werden geschlossen, während große Versammlungen und andere risikoreiche Aktivitäten ab Sonntag für zwei Wochen verboten werden, um den sich schnell ausbreitenden neuen Covid-19-Ausbruch zu kontrollieren.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat sich am Freitag gegen eine Ausgangssperre ausgesprochen, da diese die Einkommen der Menschen beeinträchtigen würde, sagte Sprecher Taweesilp Visanuyothin. Stattdessen entschied man sich, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen zu schließen, mit Ausnahme von internationalen Schulen, die Prüfungen abhalten müssen.

Verboten sind alle Aktivitäten, bei denen sich mehr als 50 Personen versammeln, mit Ausnahme von genehmigten Treffen, einschließlich solcher an Quarantänestandorten. Vergnügungslokale wie Pubs, Bars, Karaoke-Bars und Massage Parlours müssen schließen.

Das CCSA erklärte 18 Provinzen zu roten oder maximal kontrollierten Zonen. Diese sind Bangkok, Khon Kaen, Chonburi, Chiang Mai, Tak, Nakhon Pathom, Nakhon Ratchasima, Nonthaburi, Pathum Thani, Prachuap Khiri Khan, Phuket, Rayong, Songkhla, Samut Prakan, Samut Sakhon, Sa Kaeo, Suphan Buri und Udon Thani.

In den „roten" Provinzen ist das Essen in Restaurants bis 21 Uhr und der Verkauf von Speisen zum Mitnehmen bis 23 Uhr erlaubt. Ausschank und Konsum von alkoholischen Getränken in Restaurants sind verboten. Einkaufszentren, Kaufhäuser und Stadtteil-Malls schließen bereits um 21 Uhr, eine Stunde früher als üblich, und die Besucherzahl muss begrenzt werden. Werbeveranstaltungen, Vergnügungsparks und Game Arcades sind untersagt. Minimärkte, Supermärkte, Flohmärkte und Fußgängerzonen müssen von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens schließen. Sportplätze, Übungsplätze, Turnhallen und Fitnessstudios müssen um 21 Uhr schließen. Sportwettkämpfe sind mit einer begrenzten Anzahl von Zuschauern erlaubt.

Die verbleibenden 59 Provinzen wurden als orangefarbene Kontrollzonen ausgewiesen, in denen Restaurants bis 23 Uhr zum Essen und zum Verkauf von Speisen zum Mitnehmen öffnen dürfen. Der Konsum von alkoholischen Getränken ist jedoch verboten. In den orangefarbenen Zonen gelten die gleichen Regeln wie für Einkaufszentren und Kaufhäuser in den roten Zonen, aber es gibt keine Beschränkungen für Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Flohmärkte, Fußgängerzonen und Veranstaltungsorte für Sport und Bewegung. Den Provinzbehörden wird außerdem gestattet, in ihren Gebieten nach eigenem Ermessen Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung zu ergreifen.

Das CCSA appellierte an die Menschen, auf Partys zu verzichten. Die Arbeitgeber wurden aufgefordert, Mitarbeiter außerhalb der Büros zu Hause arbeiten zu lassen, alternativen Arbeitstage anzubieten oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren.

Die Covid-Task-Force wies die Gesundheits-, Verwaltungs- und Sicherheitsbehörden an, weitere geeignete Orte für die Einrichtung von Feldlazaretten und Quarantäneeinrichtungen zu finden, möglicherweise in Schulen, Hotels, Auditorien und auf Privatgrundstücken.

Die neuen Regeln wurden erlassen, weil das Land am Freitag einen Rekord von 1.582 neuen Coronavirus-Fällen meldete. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle in den fünf Tagen seit Montag auf 6.400 - mehr als die Hälfte höher als die Zahl der Infektionen, die landesweit in den ersten neun Monaten des Virenausbruchs im vergangenen Jahr registriert wurden.