Ein Mann kletterte in Pattaya auf einen Strommast und drohte zu springen, weil er die 5.000 Baht der Regierung nicht erhalten hatte. Foto: 77Khaoded

PATTAYA: Ein 59-jähriger Mann kletterte am Dienstagmorgen auf einen Strommast und drohte zu springen, weil er die 5.000-Baht-Zuwendung der Regierung für von der Ausbreitung des Coronavirus betroffenen Menschen nicht erhalten hatte.

Der Protest des Mannes vor einem Tempel an der Soi Chaloem Phra Kiat in Nongprue wurde der Polizei gegen 11 Uhr gemeldet. Oberst Khemarin Pismai, der Polizeichef von Pattaya, eilte mit mehreren Kollegen und Beamten aus dem Büro für Katastrophenvorbeugung zum Schauplatz. Der Mann stand auf Kabeln etwa 10 Meter über dem Boden und hielt sich am Strommast fest. Er schrie laut und beschwerte sich darüber, dass er sich im März für die monatlichen 5.000 Baht der Regierung angemeldet habe - und dass er immer noch kein Geld erhalten habe, obwohl er es verdient hätte. Beamte sprachen mit dem Mann eine halbe Stunde und überredeten ihn, auf die Straße zu klettern. Die Polizei hatte bereits mit Verwandten Kontakt aufgenommen, um ihn nach Hause zu bringen.