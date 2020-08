Am Erawan-Schrein in Bangkok tragen Besucher Nasen-Mund-Schutzmasken beim Gebet, um Lord Brahma zu verehren. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Zum zweiten Mal in Folge meldete das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) der Regierung am Dienstag innerhalb von 24 Stunden keine neuen Covid-19-Fälle – weder von einreisenden Thais noch von im Land lebenden Menschen.

Es war der 78. Tag ohne lokale Fälle seit Mai. Mit Stand vom 11. August belief sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle in Thailand auf 3.351 (414 in staatlicher Quarantäne) – 130 Patienten sind noch in Behandlung, 3.163 haben sich erholt und wurden entlassen, und es gab 58 Todesfälle. Thailand steht unter den Ländern mit den meisten Fällen auf Platz 112. Die USA weist die höchste Zahl (5,25 Millionen) auf, gefolgt von Brasilien (3,05 Millionen) und Indien (2,26 Millionen).