Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

BANGKOK: Auf dem Flughafen Suvarnabhumi wird kein zweites Terminal überwiegend aus Holz errichtet.

Der Vorstand des Flughafenbetreibers Airports of Thailand (AoT) hat sich auf seiner Sitzung vom kontroversen Design des renommierten thailändische Architekten Duangrit Bunnag und des DBALP-Konsortiums verabschiedet. Das Design hatte beim Architektenwettbewerb den zweiten Platz belegt, während der Gewinner aus technischen Gründen disqualifiziert wurde. Deshalb hatte AoT sich für den zweiten Sieger entschieden. Doch die Arbeit von Duangrit Bunnag wurde heftig kritisiert. Der Holzentwurf passe nicht zu den bestehenden Gebäuden. Weitere Kritiker warfen dem Architekten vor, das Holzdesign für das zweite Terminal beim hölzernen Brückenmuseum von Kengo Kuma in Japan abgekupfert zu haben. Jetzt will AoT einen eigenen Entwurf vorlegen und realisieren. Die Baukosten werden mit 42 Milliarden Baht veranschlagt. Das Terminal soll im Jahr 2021 eingeweiht werden.