Kein Ende der Hitze in Sicht

THAILAND: Heiß, heißer Thailand! So lässt sich die derzeitige Bullenhitze im Land treffend auf den Punkt bringen. Und ein Ende ist längst nicht in Sicht.



Im Gegenteil. Gemäß dem Meteorologischen Amt setzt sich der Sommer fort und in sieben Provinzen des Landes soll das Quecksilber sogar noch um ein oder zwei Grad steigen – auf 42 Grad-Celsius. So in Mae Hong Son, Lampang, Uttaradit, Sukhothai, Tak, Nakhon Sawan und Kanchanaburi.



Hitzerekord von 2016 noch nicht gebrochen

Nach Aussage der Meteorologen stellte am vergangenen Donnerstag der Bezirk Thoen in der Provinz Lampang mit 44,2 Grad-Celsius den heißesten Ort des Landes dar. Es war sogar die höchste Temperatur, die in der Nordprovinz je gemessen wurde. Dennoch: Der bisherige Rekordwert von 44,6 Grad-Celsius, gemessen am 28. April 2016 in der Provinz Mae Hong Son, wurde in diesem Jahr noch nicht gebrochen.



Bangkok steht ein richtig heißer Tag bevor

Richtig heiß werden soll es auch in Bangkok und zwar am 27. April, wenn die Sonne in kürzester Distanz senkrecht über der Millionenmetropole steht. Nach Aussage der Meteorologen bestehe die Möglichkeit, dass es sich um den heißesten Tag des Jahres handeln könnte. Festlegen wollten sie sich dennoch nicht. So wird für den Zeitraum zwischen dem 25. und 27. April Regen vorausgesagt, der ein wenig für Abkühlung sorgen dürfte.



Viel trinken und auf fettige Speisen verzichten

Bis dahin sollten vor allem ältere Menschen, Kinder sowie Frauen und Männer mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Mittagshitze meiden und darüber hinaus viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Ideale Durstlöscher sind Mineralwasser, Kräuter- und Früchtetees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte – nicht aber Bier oder Wein. Der hohe Kochsalzverlust kann auch durch Suppen, wie zum Beispiel einer Nudelsuppe mit Hühnchen oder einer Gemüsebrühe, ausgeglichen werden. Beim Essen gilt: auf schwere oder fetthaltige Gerichte verzichten und stattdessen mehrere kleine, leichte Mahlzeiten mit Obst und Gemüse zu sich nehmen.