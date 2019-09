Von: Björn Jahner | 12.09.19

BANGKOK: Mit mehr Passagierbooten und einer Aufwertung der Anlegestellen will das Transportminis­terium die Sicherheit und den Service auf dem Khlong Saen Saep erhöhen.

So wurde der private Konzessionsinhaber für den Personentransport auf dem Kanal in die Pflicht genommen, seine Flotte um fünf Boote aufzustocken, die mit GPS-Technik und Wi-Fi für Touristen ausgerüs­tet werden. An den Piers sollen Geländer die Sicherheit erhöhen und Displays in Echtzeit über die Ankunftszeiten der Boote informieren. Die Hafenmeisterei hat zudem angekündigt, mindes­tens drei Sicherheitsbedienstete an jeder der 28 Anlegestellen zu stationieren. Weiter wurde der Betreiber gemahnt, stets sicherzustellen, dass seine Boote nicht mit Passagieren überladen werden. Auf dem Khlong Saen Saep werden täglich mehr als 350 Verbindungen durchgeführt. Wochentags nutzen über 60.000 Menschen täglich den Service, an Wochenenden zwischen 35.000 bis 40.000.