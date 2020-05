Kampagne „We Love Thailand“ soll Tourismus fördern

Diese Kampagne wird neue lokale Produkte und Attraktionen fördern, insbesondere solche, an denen Tourismusgemeinschaften beteiligt sind. Foto: DER FARANG/MR

BANGKOK: Mit einer Werbekampagne unter dem Motto „We Love Thailand“ will der Tourismusrat den Inlandstourismus ankurbeln.

An der Aktion wollen sich das Ministerium für Tourismus und Sport sowie die staatliche Tourismusbehörde beteiligen. Sobald sich die Covid-19-Situation normalisiert hat, soll es losgehen. „Diese Kampagne wird neue lokale Produkte und Attraktionen fördern, insbesondere solche, an denen Tourismusgemeinschaften beteiligt sind", erläutert Chairat Trirattanajarasporn, Vorsitzender des Tourismusrats. Er geht davon aus, dass der Inlandstourismus ein bis zwei Jahre gefördert werden muss, bis ausländische Urlauber in hoher Zahl wieder nach Thailand kommen. Anfangs erwartet die Branche Reisende aus China, Südkorea und Südostasien. „Thailand braucht chinesische Touristen, damit der Tourismus sich wieder erholen kann“, fügte Chairat hinzu.