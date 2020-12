Kajakfahren auf dem Khlong On Ang

Von: Björn Jahner | 27.12.20

BANGKOK: Der renovierte und zu einer Touristenattraktion entwi­ckelte Khlong Ong Ang im Herzen von China Town an der Yaowarat Road in Bangkok bietet nicht nur einen neuen Nachtmarkt und eine kreative Street-Art-Galerie unter freiem Himmel am Kanalufer, sondern den Besuchern ab sofort auch die Möglichkeit zum Kajakfahren.

Kajaks können an Wochenenden an der Phanuphan Bridge gemietet werden. Standort auf Google Maps.