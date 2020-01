Von: Michael Lenz | 01.01.20

JAKARTA: Die Liebhaber von Cappuccino, Espresso oder schlichtem Filterkaffee müssen sich auf höhere Preise für ihren Muntermacher einstellen.

Als Folge einer Dürreperiode wird die Kaffeeernte in Indonesien im nächsten Jahr so schlecht ausgefallen, wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Indonesien ist weltweit der drittgrößte Produzent der Kaffeesorte Robusta, die in Espresso und Instantgetränken verwendet wird. Die großen Robusta-Plantagen liegen im Süden der Insel Sumatra. Im Norden Sumatras und auf Java wird die Kaffeesorte Arabica angebaut.