Kabinett prüft Vorbereitungen auf ausländische Touristen

Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha. Foto: The Nation

KOH SAMUI: Premierminister Prayut Chan-o-cha leitete am Montag das Kabinett beim Besuch im Tourismus-Hotspot Koh Samui, um die Vorbereitungen für die Rückkehr ausländischer Besucher zu überprüfen.

Nach der Landung auf dem internationalen Flughafen von Koh Samui inspizierten der Premierminister und seine Minister die Covid-19-Kontrollpunkte und forderten das Personal auf, sich auf weitere Touristenankünfte vorzubereiten. Das nächste Ziel war das Sheraton Samui Resort Hotel in Bo Phut, ein alternatives Quarantänehotel (ALSQ) für ausländische Touristen.

Ausländer müssen die obligatorische 14-tägige ALSQ in einem von acht Hotels auf Samui absolvieren. Wenn sie negativ auf das Virus getestet werden, können sie an verschiedene Orte auf der Insel reisen, müssen aber ein elektronisches Armband tragen, damit ihre Bewegungen überwacht werden können. Die anderen ALSQ-Hotels sind das Melia, Outrigger, Koh Samui Beach Resort, Baan Hin Sai Resort & Spa, Banyan Tree, Impiana Resort und Aura Samui Best Beach Hotel.

Der Premierminister und sein Kabinett überprüften auch Samuis Smart City Command Centre, das die Sicherheit für Einheimische und Touristen über 1.014 auf der Insel verteilte Kameras überwacht. Es betreibt auch 26 kostenlose WiFi-Punkte, die die Tourismus-Informations-App SAFE T (SAFE-Travel) anbieten. Prayut betonte, er schätze die Bemühungen der Mitarbeiter des Smart City Command Centre, sich um die Sicherheit und Gesundheit der Bürger und Touristen auf Koh Samui zu kümmern.

Das Kabinett reiste am Montag nach Phuket weiterreisen, wo es am Dienstag seine wöchentliche Sitzung im Splash Beach Resort abhalten wird.