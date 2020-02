Julia Görges beim Tennis-Turnier in Doha ausgeschieden

Written by: Redaktion DER FARANG | 25/02/2020

DOHA (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Doha ihr Auftaktspiel verloren.



Die 31-Jährige unterlag am Montag der an Nummer 15 gesetzten Griechin Maria Sakkari 4:6, 3:6 und schied damit in der ersten Runde aus. Die deutschen Hoffnungen bei der mit rund 3,2 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung ruhen nun auf Laura Siegemund. Die 31-Jährige hatte sich bereits am Sonntag gegen die Kasachin Jaroslawa Schwedowa durchgesetzt.

In der zweiten Runde wartet aber eine ganz schwere Aufgabe auf die Fed-Cup-Spielerin. Siegemund trifft auf die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty. Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber fehlt bei dem topbesetzten Event. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin kuriert weiter ihre Oberschenkelprobleme aus.